Cuccioli sequestrati ad allevamento illegale | dopo le cure ora si possono adottare

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 25 novembre 2022) Giovedì il primo gruppo di animali ha lasciato il canile sanitario dell’Ats per raggiungere il canile di Colzate, dall’associazione “Diamoci la Zampa”, mentre venerdì altri arriveranno al “Rifugio del Cane” di Seriate: per loro è il primo passo verso una nuova vita,che si sono lasciati alle spalle settimane turbolente. Perché il destino di questi cinquantasette“di razza” era iniziato sotto i peggiori auspici: erano stati importati dall’Est Europa, piccolissimi, da un’azienda agricola della provincia di Bergamo che per ogni esemplare pagava una cifra irrisoria e ne ricavava invece tra i 1.500 e i 4.500 euro a seconda della razza. Un traffico scoperto lo scorso 20 ottobre dalla Polizia Stradale di Bergamo, quando le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Bergamo e coordinata dal pm Silvia Marchina avevano fatto emergere ...