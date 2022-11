Covid | in Italia in una settimana 229 122 casi e 580 morti

Sky Tg24

Sono 229.112 i casi di- 19 e 580 i morti nella settimana dal 17 al 24 novembre in, secondo i dati aggiornati del bollettino, ormai settimanale, pubblicato oggi dal ministero della Salute. Si conferma il trend ...La guerra in Ucraina espone anche il nostro Paese a rischi enormi, mentre il caso del- 19 ha ... biologici, radio - nucleari e, in un secondo momento, ha analizzato in quale misura l'stia ... Coronavirus in Italia, bollettino settimanale del 18 novembre: contagi in aumento Le terapie intensive sono aumentate di 3 unità, mentre i ricoveri negli altri reparti hanno segnato un incremento di 632 unità. Sono 229.122 i nuovi casi Covid nell’ultima settimana in Italia, a front ...Riabilitazione sportiva e impatto della pandemia sui relativi protocolli di lavoro, si svolgerà anche quest’anno (sabato 26 novembre ore 9.00) presso l’Istituto delle Riabilitazioni Riba Spa di Torino ...