Coppa Davis 2022 | De Minaur asfalta un Cilic disastroso | si va al doppio decisivo

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 novembre 2022) Depasseggia su un irriconoscibilenel secondo match ditra Australia e Croazia vincendo 6-2 6-2. Partita mai in discussione che Dechiude in due set togliendo il servizio in apertura di entrambi i set portando la sfida alche decreterà la prima finalista di. Il tennista australiano risponde alla vittoria agevole di oggi pomeriggio di Coric su Kokkinakis in due set. A breve il match tra Mektic/Pavic e Ebden/Purcell. La nazione che uscirà indenne dalaffronterà in finale la vincente della sfida tra Italia e Canada. Primo set senza storia messo in discesa dal break in apertura concesso dache con 4 doppi falli regala il vantaggio a ...