Zaini in spalla e tanta emozione | gli ospiti di Calicantus ritornano tra i banchi VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Limatola (Bn) – Un sorriso grande stampato sul volto,ine via ad affrontare questa nuova avventura. Un modo per rinascere per gli anzianidella casa di riposo ‘Residence’ di Limatola. L’idea del direttore Massimiliano Marotta ha raccolto consensi e soprattutto ha trovato la piena disponibilità dell‘Istituto Paritario ‘Vincenzo Ricciardi’ di Piana di Monte Verna che ha accolto questi alunni speciali con la voglia di rimetterli tra ie ricominciare un percorso che possa portarli, nell’arco dei cinque anni, a conseguire un diploma in ambito alberghiero. L’era, la voglia di rimettersi a studiare e farlo in modo attivo, può rappresentare la benzina giusta per questi anziani che potranno ...