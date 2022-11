Trucchi per una presentazione Powerpoint professionale

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 24 novembre 2022) Microsoftè il programma diventato lo standard nelle aziende di tutto il mondo per creare presentazioni di prodotti o di progetti tramite diapositive. In ambito lavorativo viene usato in tutte le tipologie di imprese, da figure professionali di alto livello, da dipendenti in uffici commerciali, da Project Managers, da responsabili di prodotti, da impiegati nel marketing, nelle vendite e nella pubblicità, da consulenti aziendali e cosi via; in ambito scolastico e universitario è diventato lo strumento per scrivere tesine illustrate e per presentare lavori di gruppo. La chiave del suo successo è nella semplicità di utilizzo, nella potenza grafica e nel poter sintetizzare in modo elegante e, i punti chiave di un lavoro di qualsiasi natura. Se siamo alle prime armi cone vogliamo creare la nostra prima ...