Saman Abbas | il corpo a una profondità di circa due metri “seppellito con una tecnica ben precisa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Uno strato di rottami e materiale inerte e poi la terra argillosa. Il, trovato sotto terra vicino un casolare abbandonato nelle campagne del comune di Novellara (Reggio Emilia), si trova a unadidue, come spiega Il Resto del Carlino, con unabenche ricorda addirittura le tombe etrusche e romane. Il sopralluogo eseguito ieri non lascia dubbi sulla presenza di resti umani e quasi certamente sono di, la 18enne pakistana scomparsa dalla notte del 30 aprile 2021 dopo essersi opposta a un matrimonio combinato con il cugino in patria e per cui sono indagati diversi componenti della famiglia, compresi il padre e la madre. A fornire le indicazioni su dove recuperare il ...