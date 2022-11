Sabrina Ghio | “Non è colpa nostra” Il suo appello alle donne che non riescono ad avere un figlio

Leggi su dilei

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dopo un periodo che l’ha messa a dura prova,– ex Tronista ed ex brina di Amici – ha da mesi ritrovato il sorriso grazie al marito Carlo Negri (che ha sposato lo scorso agosto) e soprattutto alla nascita della sua secondogenita Mia. Nonostante la ritrovata serenità, l’influencer non ha dimenticato il periodo buio che ha caratterizzato il suo recente passato e ha deciso di dedicare un sentito messaggio a tutte leche nonadfigli spronandole a non sentirsi mai e poi mai in. “Non è”:dalla parte dellealla ricerca della maternità In un recente post su Instagramha ...