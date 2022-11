Russia | Duma approva legge contro la propaganda Lgbt

Agenzia ANSA

La, la camera bassa del Parlamento russo, ha approvato una legge che vieta la propaganda Lgbt in. La legge, che prima di essere promulgata dal presidente Vladimir Putin dovra' essere votata ...Leggi Anche, multe per chi fa propaganda su relazioni gay e cambio di sesso:approva legge anti - Lgbt Onu: 'Stop all'uso della forza' - 'Siamo di fronte a una vera e propria crisi dei ... Russia, Duma approva legge contro propaganda Lgbt - Ultima Ora La Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha approvato una legge che vieta la propaganda Lgbt in Russia. La legge, che prima di ...In attesa della formalità del voto del Consiglio della Federazione, che la porterà sul tavolo del presidente Vladimir Putin pronta per essere firmata e promulgata, la legge sul divieto di “propaganda” ...