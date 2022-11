(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.53 Partito in questo momento il primo apripista. Sempre più vicino il momento del via di questadi. 18.50 Vedremo dunque come interpreteranno questa ultimagli uomini che puntano al podio ed alla vittoria. Nessuno dei “big” ha veramente spinto due giorni fa. 18.47 Scenderanno quindi molto ravvicinati tutti i potenziali favoriti per la gara di domani: Matthias Mayer, Beat Feuz, Marco Odermatt, Aleksander Aamodt Kilde, Vincent Kreichmayr e Dominik Paris partiranno all’interno dei primi 15 pettorali. 18.44 Il primo a partire oggi sarà il tedesco Romed Baumann, alle 19.00. Di seguito la startlist completa: 1 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 2 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 3 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol 4 530874 ...

OA Sport vi propone la DIRETTAscritta della seconda prova cronometrata della discesa maschile di Lake Louise, in Canada . Vi aggiorneremo in tempo reale sui tempi dei grandi protagonisti della ...IN TV - La seconda prova della discesa di Lake Louise non avrà copertura televisiva, nè in streaming. OA Sport vi propone la DIRETTAscritta, per non perdere nemmeno un secondo dell'avvicinamento al weekend canadese. LIVE Sci alpino, Terza prova Discesa Lake Louise in DIRETTA: tra poco si parte per l'ultima rifinitura! CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA DI SCI ALPINO A LAKE LOUISE DALLE 20.30 (23 NOVEMBRE) 23.04 Grazie per la cortese attenzione, ci vediamo domani per la seco ...