Il Brasile vince e convince all' esordio | decide la doppietta di Richarlison

ile convince, con l'unica nota stonata l'uscita di Neymar a poco più di 10' dalla fine per un infortunio. Nella prima frazione i sudamericani non trovano il bandolo della matassa, ...DOHA - Ilnonil Mondiale da vent'anni. Per riuscirci, ha bisogno di nuovi artisti veri da affiancare a Neymar . Qui ne ha subito trovato uno: il prodigioso Richarlison , il menino da rua mancato, ...Doppio Richarlison e il Brasile stende la Serbia. Sua la doppietta che ha consentito ai carioca di incamerare il 2-0 al termine di una partita praticamente perfetta.Nel finale Casemiro colpisce la traversa. il Brasile vince e convince, con l’unica nota stonata l’uscita di Neymar a poco più di 10' dalla fine per un infortunio. Nella prima frazione i sudamericani ...