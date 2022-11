«Frocio di m****» | pestato da 4 persone in un bar perché gay

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 novembre 2022) Aggreditogay. Un'aggressione omofoba e violenta quella che è avvenuta in un bar a Terracina e che ha visto protagonista un uomo di 47 anni residente nella cittadina. Preso di mira da quattro, l'uomo è statocon calci e pugni per via del proprio orientamento sessuale. Ma l'episodio non è passato inosservato e la giustizia sta facendo il proprio corso. Emanati dal Questore di Latina — su proposta della Stazione Carabinieri di Terracina e dopo l'attenta valutazione degli atti di indagine da parte degli specialisti della Divisione Anticrimine — quattro Daspo Urbani nei confronti dei malviventi resisi responsabili della violenta aggressione verso 47enne. Quest'ultimo ha riportato delle lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.