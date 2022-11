Diletta Leotta e Loris Karius sempre più innamorati | passeggiata per Milano con il terzo incomodo non è il cagnolino Lillo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Oramainon si nascondono più. La conduttrice di Dazn e il portiere del Newcastle passeggiano indisturbati per le vie diinsieme al...

, il bikini succinto rende perfettamente giustizia al suo corpo statuario: la foto è diventata subito virale. La luna di miele è già finita, ma non si può dire chee Loris ...Fuga d'amore pere Loris Karius : la conduttrice di Dazn e il calciatore, portiere del Newcastle, sono volati insieme a Miami per una vacanza all'insegna del relax. Il loro è un legame sbocciato da poco,...E’ andata a ruba l’ultima edizione del catalogo, uscita qualche settimana fa nelle migliori edicole italiane. Nel frattempo in internet impazza la compravendita dei vecchi numeri tra gli appassionati.Diletta Leotta, il bikini succinto rende perfettamente giustizia al suo corpo statuario: la foto è diventata subito virale.