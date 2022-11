Dark Spell - Il maleficio | la recensione | un horror sull' amore tossico

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ladi- Il, filmrusso dove la protagonista pratica un oscuro rituale per far tornare da lei l'amato, stasera su RAI4 in prima tv. La giovane Zhenya, madre di una bambina piccola, ha scoperto il suo compagno Kira a letto con un'altra ed è distrutta dal dolore. Invece di darsi per vinta la ragazza è intenzionata ad ogni costo a riconquistare l'amato, arrivando anche al punto di proporgli una relazione aperta e permettergli di vedere altre donne, ma questi rifiuta accusandola di soffocarlo. Come vi raccontiamo nelladi- Il, Zhenya decide allora di giocare l'ultima carta a sua disposizione e si rivolge ad una sorta di fattucchiera, la quale le fornisce le indicazioni ...

Tradita e abbandonata dal marito, Zhenya decide di ricorrere alle arti occulte per riconquistare il suo amore. Esegue quindi un incantesimo ...Cosa c'è di più sbagliato e al contempo umano nel desiderare un amore non corrisposto Lo scopre ben presto sulla propria pelle la protagonista di Dark Spell - Il maleficio, quando comprende di ...