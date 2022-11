Civitavecchia | Picca | “In partenza i Pcto per gli alunni del Liceo Guglielmotti”

(Di giovedì 24 novembre 2022)– L’assessore alla Pubblica Istruzione Monicaannuncia “con estremo piacere che sono ini “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (P.C.T.O.), ex Alternanza Scuola-Lavoro, rivolti aglideldelle Scienze Umane IIS, il cui Dirigente Scolastico, prof. Roberto Ciminelli, ha accolto con entusiasmo la proposta del Comune”. Il progetto rappresenta un’opportunità di crescita personale e professionale per tutti gli studenti, che avranno modo di vivere una concreta esperienza di cittadinanza attiva, approfondendo le dinamiche che sono alla base del funzionamento dei Servizi Educativi Comunali rivolti ai bambini da 0 a 6 anni, nonché di incrementare il loro bagaglio culturale grazie al trasferimento delle competenze ...

Il Faro online

CIVITAVECCHIA – L’assessore alla Pubblica Istruzione Monica Picca annuncia «con estremo piacere che sono in partenza i “Percorsi per le ...CIVITAVECCHIA - L’assessore alla Pubblica Istruzione Monica Picca annuncia «con estremo piacere che sono in partenza i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (P.C.T.O.), ex Alte ...