Celtic | Carlos Mourio | “Se non teniamo il passo con le altre squadre | rimarremo indietro”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 24 novembre 2022) 2022-11-23 18:19:14 Il web è in subbuglio: Carloha presentato questo mercoledì, in un atto privato nel Circolo degli imprenditori della Galizia, il progetto Galizia Sport 360. Prima ha parlato con i media e non ha escluso l’ingresso di investitori: “Tutte ledevono cercare un’alternativaS. Il calcio va a una velocità che, se non ci spostiamo all’altezza degli altri, rimaniamo. Siamo aperti a qualsiasi possibilità”. In ogni caso, tutto è in una fase iniziale: Abbiamo una serie di offerte che ora dobbiamo cominciare a precisare”. Insiste affinché Galicia Sports 360 non penalizzi sportivamente il club: “Siamo andati a garantire tanto perché non costasse al Celta ed essere redditizio. Ci basiamo sulle aziende più importanti che esistono e che ci hanno fatto il progetto e il budget. Si basa su una rendita pura ...