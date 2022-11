A tutta sicurezza con il Samsung Galaxy S23 e il nuovo lettore impronte

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tra i suoi più che probabili salti in avanti, ilS23 sarà un vero e proprio concentrato di. Questo grazie alsensore didi digitali in arrivo sul successore delS22, secondo le ultime indiscrezioni. Il sensoresulla serieS Il primo sensore dellesotto lo schermo per un dispositivo di puntaè giunto con ilS10. L’innovazione, almeno in questo primo esemplare, si è mostrata ancora non del tutto matura. Per questo motivo, poi, con l’arrivo delS21 si è passati alla componente ultrasonica di seconda generazione di Qualcomm che in pratica è ...