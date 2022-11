VIDEO Germania-Giappone 1-2 | Mondiali calcio | highlights e sintesi Doan e Asano ribaltano i panzer!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Altro ribaltone nella ripresa, seconda grande sorpresa del torneo: si apre con un imprevisto ed imprevedibile 1-2 trail Gruppo E deidi2022. In attesa di Spagna-Costa Rica, la compagine nipponica coglie i primi tre punti della rassegna iridata ed inguaia già i teutonici in un girone di ferro. Nel primo tempo sono i teutonici a fare la partita ed a sbloccare il risultato grazie a rigore trasformato con freddezza da Gundogan al 33?. In pieno recupero laraddoppia, ma il VAR annulla. Nella ripresa i tedeschi non chiudono la partita ed ilnel finale la ribalta: pari dial 76?, gol della vittoria al minuto 83 di. La rimonta è servita.GLIDI ...

Ilcon gli highlights e i gol di- Giappone 1 - 2, match valido per i Mondiali di Qatar 2022. Incredibile epilogo a Doha per una partita che sembrava scritta. Nel primo tempo Gundogan la ...Tutti allineati sul campo per la foto di squadra ma con la mano a tappare la bocca, a significare 'ci hanno silenziato'. Laha usato la tradizionale foto ufficiale del pre - partita con il Giappone in segno di protesta contro la decisione della Fifa di vietare le fascia arcobaleno con la scritta 'One Love'. La ...Era iniziata bene la partita della Germania, nella prima uscita al Mondiale di Qatar 2022, dove ha affrontato il Giappone. I giocatori tedeschi, al momento della foto di rito, si sono fatti immortalar ...