Usa | sparatoria in supermercato in Virginia | “fino a dieci morti” L’assalitore si è tolto la vita

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “persone” sono rimaste uccise in unaavvenuta nella notte tra martedì e mercoledì in unWalmart a Chesapeake, in, sulla East Coast degli Stati Uniti. Lo riferisce la polizia locale. A sparare è stato il direttore del negozio, che poi ha rivolto l’arma contro sè stesso e si èla. Ci sono diversi feriti. In un briefing con la stampa, il portavoce della polizia ha riferito che la segnalazione è arrivata intorno alle 22:15 locali di martedì, le 4:15 di mercoledì in Italia. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fino a 10 persone sono state uccise in unaavvenuta ieri notte in un supermercato Walmart a Chesapeake, in Virginia: lo ha reso noto la polizia, come riporta la Bbc. Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbe stato il ...La polizia: 'Cinque morti e almeno 18 feriti'nel supermercato Ad aprire il fuoco un uomo, verosimilmente il direttore del centro commerciale, che dopo aver sparato ha puntato l'arma ...Fino a 10 persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta ieri notte in un supermercato Walmart a Chesapeake, in Virginia: lo ha reso noto la polizia, come riporta la ...Washington, 23 nov. (Adnkronos) - Potrebbero essere dieci le vittime della sparatoria avvenuta nella serata di ieri in un supermercato Walmart a Chesapeake, nello stato americano della Virginia.