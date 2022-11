ilGiornale.it

Oltretutto farlo durante una crisi economica come quella in cui ci troviamo è doppiamente grave, è unaper la tenuta sociale del Paese'. Si tratta di una misura di bandiera del M5s ...Oltretutto farlo durante una crisi economica come quella in cui ci troviamo è doppiamente grave, è unaper la tenuta sociale del Paese". "Scelta pericolosa...". Ora Fico evoca rivolte sociali Il M5S promette battaglia "dentro e fuori dal Parlamento" per difendere il reddito di cittadinanza. Le opposizioni contestano la manovra ma sono divise su tutto ...Roma, 23 nov. Adnkronos) – La scelta del governo di cancellare il reddito di cittadinanza a partire dal 2024 è "un errore grave". Lo sostiene Roberto Fico, esponente di spicco del M5S ed ex presidente ...