Ritiro in Turchia | fissato l’appuntamento per la partenza del Napoli

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ildi Luciano Spalletti è arrivato alla lunga sosta di due mesi per il Mondiale in Qatar nel migliore dei modi. Tredici vittorie consecutive, primo posto in campionato a +8 dal Milan e passaggio agli ottavi di Champions League. L’obiettivo degli uomini di Spalletti ora è quello di ripartire da subito a gennaio con il piede giusto, continuando con la striscia positiva di risultati. Per fare in modo di restare in forma in questo lungo periodo di stop, la società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di realizzare uninper i calciatori che si terrà ad Antalya. Una modalità particolare dettata dal campionato insolito che siamo chiamati a vivere in questa stagione. Il periodo dei Mondiali in Qatar ha inevitabilmente imposto questa tipologia di preparazione atletica per sostenere la seconda parte di stagione. ...