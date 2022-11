Registratore Easycassa | il meglio per ospiti e ristoratori

(Di mercoledì 23 novembre 2022)a Cortesie per gliGli appassionati di Cortesie per gli– Ristorante (in onda dal 7 al L'articolo proviene da Novella 2000.

Teleborsa

MILANO " Mooney, la fintech italiana di prossimità controllata da Enel e Intesa Sanpaolo, ha diffuso i dati relativi a, ildi cassa telematico con strumenti in cloud, nato nel 2018 con l'obiettivo di semplificare le operazioni di vendita per tutti gli esercenti attraverso soluzioni tecnologiche ...Questi i dati diffusi da Mooney, la fintech italiana di prossimità controllata da Enel e Intesa Sanpaolo , relativi a, ildi cassa telematico con strumenti in cloud, nato nel ... "EasyCassa", i registratori di cassa intelligenti di Mooney continuano a crescere Easycassa a Cortesie per gli Ospiti Gli appassionati di Cortesie per gli Ospiti - Ristorante (in onda dal 7 al ...MILANO (ITALPRESS) - Mooney, la fintech italiana di prossimità controllata da Enel e Intesa Sanpaolo, ha diffuso i dati relativi a EasyCassa, il registrat ...