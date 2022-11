Omicidi escort a Roma | De Pau resta in carcere | nessuna risposta al gip L’avvocato | «Non ricorda niente | serve esame psichiatrico»

(Di mercoledì 23 novembre 2022) È stato convalidato il fermo di Giandavide De Pau, l’uomo arto sabato scorso acon l’accusa dio plurimo aggravato. L’uomo è attualmente detenuto neldi Regina Coeli in regime di «grandissima sorveglianza», monitorato 24 ore su 24 ore. Questa mattina si è svolto inl’interrogatorio di convalida del fermo, in cui De Pau si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al termine dell’interrogatorio, il gip si è riservato l’emissione di una misura cautelare da applicare. De Pau è accusato di essere il responsabile della morte delle tre prostitute – di cui due di origine cinese – ritrovate la scorsa settimana nel quartiere Prati, a. «Probabilmente oggi non risponderà al gip. Il suo profiloandrà esaminato anche dalla ...

De Pau ha raccontato di non ricordare nulla degli omicidi che, per l'accusa, aveva commesso due giorni prima. Ma dalle indagini sta emergendo il contrario. Perché dopo avere ucciso tre donne in ... «De Pau era libero perché non aveva titoli per essere detenuto, e nessuno, neanche gli psichiatri che lo avevano visitato, si erano accorti della sua pericolosità». Secondo quanto accertato dai finanzieri, la struttura era diventata meta privilegiata di escort che potevano contare sulla complicità dei gestori ...