L' avanzata dei Samurai a Qatar 2022

Leggi su agi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) AGI - La vittoria sulla Germania certifica il Giappone come grande sorpresa di questo inizio di mondiale accanto all'Arabia Saudita capace di battere l'Argentina. IBlu, sempre presenti nelle ultime sette edizioni della Coppa del mondo, a partire dal 1998, sono arrivati insenza grande clamore ma con il sogno segreto di arrivare per la prima volta ai quarti di finale, terza asiatica dopo la Corea del Nord nel 1966 e la Corea del Sud nel 2002. FT: Germany 1??-2?? Japan ! Japan show great resilience and stage a spectacular win over four-time #FIFAWorldCup champions Germany!##JPN pic.twitter.com/ngYnwHKJS1 — #AsianCup2023 (@afcasiancup) November 23,Finora ha raggiunto al massimo gli ottavi, nel 2002, 2010 e 2018. Il talento più puro è Takumi Minamino, 27enne ...