Il cadavere di una donna in una cella frigorifera | il figlio ammette | ' Ho avuto paura e l' ho messa lì'

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ildi unadi 82 anni , Maria Prudenza Bellanova, è stato ritrovato in un casolare a Cegliepica, in provincia di Brindisi, all'interno di una. La scoperta è stata ...

Ildidonna di 82 anni , Maria Prudenza Bellanova, è stato ritrovato in un casolare a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, all'interno dicella frigorifera. La scoperta è stata ...Ildella donna è stato ritrovato in posizione rannicchiata all'interno del congelatore a ... Mauron Gallone, e il medico legale Domenico Urso perprima ispezione cadaverica. La salma della ...Lanciato l'allarme sul posto è giunta una motovedetta della guardia costiera di Salerno che ha recuperato cadavere la donna. Il corpo è stato trasferito prima sul porto di Amalfi e poi trasportato ...La donna lo avrebbe cresciuto da sola e il 55enne, che risulta percettore di una pensione di invalidità a causa di un ... genitore e per lo sconforto” avrebbe deciso di occultare il cadavere. Secondo ...