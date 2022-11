“Fatti non foste a viver come bruti” Ma il mondo sta scoppiando | ed è colpa nostra

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Burkina Faso, attacchi nel Nord, 14 morti. Esplosioni Gerusalemme, almeno 12 morti. Sparatoria in Virginia, almeno 10 morti. Kiev, bombardamenti russi: morto un neonato. La giornata si è aperta così, con questo flusso di notizie. Certo le matrici sono diverse, i territori anche, gli argomenti pure. Ma mi è venuto da chiedermi: in cheviviamo? Undove gli uni attaccano gli altri, dove non c’è rispetto per la vita, dove si prendono a pretesto motivazioni religiose o interessi economici per uccidere. Undove si sta perdendo il rispetto per l’altro, dove le idee ed esigenze altrui vengono relegate a stupidaggini da ignorare (nel migliore dei casi) o da combattere. Anche con la violenza, fisica o verbale. Le offese, il turpiloquio, le accuse non documentate, il veleno e l’acredine che che riempiono i social, ne sono la ...