(Di mercoledì 23 novembre 2022)per. Il discorso vale per entrambe, ma soprattutto per lavice campione del mondo in carica e una delle candidate per arrivare più in fondo possibile. Di certo, più di unche ha trovato un’ottima generazione di talenti, che ha tanti giocatori nelle big Europa e che vuole gli ottavi. E’ 0-0, ildi questiin Qatar, ilanche indi ventiquattrore, al termine di una partita sicuramente intensa ma nella quale sono emersi i problemi offensivi delle due squadre, quasi mai in grado di costruirsi occasioni pulite. Il momento migliore dei croati di Dalic è di certo il finale del primo tempo, in cui sfiorano il gol ma si arrendono a un super Bono. Poi, però, tante difficoltà, un ...

SPORTFACE.IT

...Abbiamo detto che la Croazia è una delle nostre squadre e parli di probabile colpaccio del... La partita però a me è piaciuta: dopo ilSenegal dell'altro ieri, la Tunisia è la seconda ...... "Non ho ancora preso una decisione al riguardo, sono qui per giocare untorneo ed è ... Dobbiamo andare partita per partita, abbiamo una partita difficile davanti a noi (il, ndr), ma penso ... Buon Marocco, Croazia troppo poco per vincere. Terzo 0-0 ai Mondiali in meno di 24 ore Lo Streaming Gratis di Marocco-Croazia, partita inaugurale del Gruppo F di Qatar 2022, che andrà in scena il 23 novembre alle 11:00 ...A Turi risiedono circa 200 marocchini che faranno un tifo sfegatato per i «Leoni dell’Atlante», che il 23 fa il suo esordio ai Mondiale del Qatar. L’attaccante del Bari tra i più amati ...