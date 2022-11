Amici 22 | Maria De Filippi non invita Albe e LDA | spunta l’ipotesi litigio

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Mentre proseguono le sfide degli allievi di22, un’occhiata va anche a quelli della passata edizione. Molti di quest’ultimi sono ritornati nello show per presentare il proprio nuovo singolo, altri invece sarebbero stati messi inspiegabilmente alla porta. E’ l’esempio die LDA, i quali hanno realizzato un singolo insieme di recente. In tanti si sono accorti cheDenon li ha ancora chiamati a promuovere il pezzo e ora22:Descarta i due ex allievi Da poche settimane è uscito il nuovo singolo die LDA. Si chiama “Cado” ed è già voltato in tendenza, classificandosi terza su Youtube dopo appena qualche giorno. E’ il primo brano di ...

...e del vincitore dell'ultima edizione di "" Luigi Strangis (per rispettare una tradizione che da ormai qualche anno a questa parte vede il primo classificato tra i cantanti del talent diDe ...