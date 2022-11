Zbigniew Boniek | “All’Heysel non volevamo giocare | ma ce l’hanno imposto …”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 22 novembre 2022), ex di Widzew Lodz, Juventus e Roma, oltre che nazionale polacco dal 1976 al 1988, ora vicepresidente dell’Uefa, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS ricordando, tra i vari argomenti trattati, anche alcuni momenti del suo passato. Di seguito un estratto in chiave storica: Come ricordi la tua infanzia e come ha forgiato lo stile di gioco? La mia infanzia è stata molto tranquilla, molto bella, assolutamente normale come quella di tutti i bambini. Ho sempre praticato molti sport, non solo il calcio. Anche pallamano o hockey su ghiaccio. All’età di 12 anni in Polonia dovevi iscriverti a un club sportivo in base alle tue capacità. Il più veloce è andato all’atletica, altri colleghi sono andati al pugilato e io al calcio. Da bambino non mi mancava niente, i miei genitori e mio fratello erano molto bravi. Ha trionfato ...