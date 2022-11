Violenza sulle donne | in aumento gli stupri e le violazioni del divieto di avvicinamento | i dati nel report del Viminale

(Di martedì 22 novembre 2022) La prima dell’anno, il 6 gennaio, è stata Guglielmina Pasetto, soffocata dal marito. Una delle ultime vittime, il 6 novembre scorso, si chiamava Metusev Slobodanka, accoltellata da convivente. Dall’1 gennaio al 7 novembre sono 95 levittime di omicidio in Italia; la metà, 48, sono state uccise dal loro partner, attuale o ex. Altre 33sono state uccise sempre nel contesto familiare-effettivo, ma non dal partner. Sono riportati tutti i loro nomi nel“Il pregiudizio e lacontro le” elaborato dalla Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza e illustrato oggi in Campidoglio, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e del capo della Polizia, Lamberto Giannini. E proprio guardando al futuro, il titolare del ...

Anche in Italia il quadro rimane preoccupante e impone da parte delle Istituzioni la massima attenzione. Il femminicidio è il gesto finale delladonne. È la forma estrema dellapiù brutale, e più evidente, quella fisica, che ha molti possibili modi di esercitarsi: dalle minacce alla persecuzione, dai maltrattamenti agli ...Ad affiancare i due sul palco per interpretare la lettura teatrale "Donne ... Anche questo, a suo modo, è una violenza". La lettura teatrale è stata scritta da Paola Barzaghi, Laura Borracino, Giulia ...nell'ottica di sensibilizzare l'opinione pubblica su una maggiore consapevolezza nella prevenzione della violenza sulle donne. La Polizia di Stato sarà tra la gente con i camper e gli stand ...