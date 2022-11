Skeleton | Coppa del Mondo Whistler 2022 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) Mancano poche ore e potrà prendere il via ufficialmente ladel-2023 di. Ci attende un lungo percorso che, come sempre, si snoderà in diverse tappe importanti, senza dimenticare il Campionato deldi Santk Moritz. La stagione prende il via con il lettone Martins Dukurs e l’olandese Kimberley Bos come apripista ma, alle loro spalle, sarà grandissima battaglia. Non siamo in un anno olimpico, per cui ogniista sarà concentrato sulla rincorsa alla Sfera di Cristallo. Per l’Italia non mancano i sogni di gloria, con Valentina Margaglio e Amedeo Bagnis in prima fila. Nel corso del prossimo fine settimana si inizierà a fare sul serio sul budello di(Canada) che, di pari passo, darà anche il via alla trasferta nordamericana che ...