Roma | “Non trovo più mio marito | aiutatemi” | 93enne si perde a Villa Pamphili

(Di martedì 22 novembre 2022) Si era perso afacendo scattare immediatamente l’allarme. Attimi di apprensione ieri pomeriggio adove un anziano di 93 anni si era perso all’interno dell’area verde della Capitale. A far scattare le ricerche l’appello della moglie fortemente preoccupata per le sue condizioni di salute. Anziano si, ritrovato dalla Polizia diCapitale L’uomo infatti, affetto da demenza senile, si era perso all’interno del parco. Per questo è stata diramata prontamente dalla centrale operativa Lupa della Polizia diCapitale la nota di ricerca: e in meno di mezz’ora gli agenti del XII Gruppo Monteverde sono riusciti a rintracciare ili cui segni distintivi corrispondevano alla descrizione ...

