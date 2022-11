Oroscopo di Paolo Fox del 22 novembre 2022 | Ariete in difficoltà | gli altri segni con una giornata difficile

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 22 novembre 2022) L’astrologoFox ha pubblicato sui suoi canali le previsioni per lo zodiaco del giorno 22: grandi novità per alcuni fortunatida sopportare a causa dei recenti imprevisti che vi tengono particolarmente impegnati. Attenti a non offendere chi vi sta vicino. Toro In un momento di rabbia si dicono cose che a volte non si pensano, purtroppo però voi siete fin troppo sinceri per dire ciò che non pensate. Chi vi sta vicino vi conosce bene. Gemelli Attenzione a chi vi rivolgete, nessuno vi può aiutare a risolvere i problemi. Impegnatevi più del solito per raggiungere i vostri obiettivi. Cancro Troppe volte avete preso parte a cene di cui non vi interessava nulla solo per amore del partner, adesso che ...