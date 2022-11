Messico-Polonia ai Mondiali | arriva la decisione su Lozano e Zielinski

(Di martedì 22 novembre 2022) Alle 17:00 andrà in scena la seconda sfida del girone C, che vedrà affrontarsi ile la. Dopo un impronosticabile 2 a 1 dell’Arabia Saudita contro l’Argentina di Leo Messi, le due nazionali sono chiamate subito a far punti ed approfittarne dello scivolone dell’albiceleste. La sida trainevitabilmente interesserà anche un po’ ai tifosi azzurri, in quanto rispettivamente con le proprie nazionali scenderanno in campo, titolari, sia Hirvingche Piotr. Dunque i due compagni di club si ritrovano rivali nella loro prima partita di questa coppa del mondo. FOTO: Getty – SSC NAPOLIcome di consueto occuperà la fascia destra d’attacco, esattamente come è solito fare sotto la guida di Luciano Spalletti. Infatti El ...

