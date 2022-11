Marangoni Althesys | ‘impennate prezzi senza precedenti | rischio per intero settore birraio’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – “L’attuale congiuntura economica ha portato un’impennata straordinaria dei costi in Europa, così come in Italia. Queste impennate, che non hannonella storia recente, rischiano di mettere in difficoltà ildella birra”. Con queste parole Alessandro, ceo di, società professionale indipendente specializzata nella ricerca economica e nella consulenza strategica, riassume i risultati del 6° rapporto ‘La creazione di valore condiviso deldella birra in Italia’, presentato da Osservatorio Birra e realizzato proprio da. Dal 2021 al primo semestre 2022, “le materie prime sono aumentate nell’ordine del 80-90 % e l’energia ha quadruplicato i costi: questo impatta in maniera molto pesante sul, sia per ...