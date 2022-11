Manfredi | “Le luminarie natalizie ci saranno anche se la gara è andata deserta”

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Sulledi Natale abbiamo dato risorse dalla Città Metropolitana alle Municipalità, quindi ci. Quest’anno si parte in ritardo, perché è stata fatta unadalla Città Metropolitana visto che volevamo fare un intervento complessivo, ma èdue volte”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetanoa margine dell’avvio ufficiale della stagione natalizia a San Gregorio Armeno. “Purtroppo – ha commentato– la situazione economica la conosciamo, lesono fortemente energivore, quindi non c’è stata neuna partecipazione delle aziende, delle ditte, che lo ritenevano non conveniente. È un anno particolare, sul tema dell’energia ...

