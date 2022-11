Karate Fiamme Gialle | agli Assoluti Ferrarini è argento e Fiore di bronzo

(Di martedì 22 novembre 2022) Ostia – Si sono svolti nel weekend, a Torino, i Campionati Italianidi. Gli atleti gialloverde si sono messi in mostra conquistando 2 importantissime mede. Il sabato mattina tocca a Sofia, che nelle fasi eliminatorie ha vinto facilmente sulle avversarie mostrando colpi di alta classe. In finale ha ceduto il passo all’esperta Silvia Semeraro, atleta di spessore internazionale e con un’esperienza olimpica alle spalle. Un’ottima meda d’che gratifica un percorso impeccabile. La domenica è il giorno di Matteo, fresco campione del mondo categoria U21. Salvatore Loria, Matteo, Sofia, Luca Valdesi e Stefano Maniscalco foto...

...Cavallaro è la nuova campionessa italiana assoluta dinella specialità del kumite (combattimento). Una grande affermazione per l'atleta siracusana che difende da anni i colori delleoro ...In particolare, le giovani '' di, judo e scherma, hanno dato una piccola dimostrazione delle loro capacità. La cerimonia si è conclusa con l'intervento del capo della Polizia Lamberto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roma, 20 novembre 2022 – Cala il sipario sui Campionati Italiani Assoluti 2022 di kata e kumite, in scena al Pala200 di Settimo Torinese da venerdì 18. Oggi, nell’ultima giornata di gara, sono stati i ...