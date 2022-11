Firenze | violenza sulle donne | una serata per ricordare Michela Noli - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Al Tetro Cantiere Florida, la donna, uccisa dall'ex marito, verrà ricordata in occasione delle iniziative legate alla Giornata mondiale contro lasulle ......il reato contestato è quello disessuale di gruppo. Per il quarto soggetto, che all'epoca dei fatti ancora non era maggiorenne, il fascicolo è affidato al Tribunale dei Minori di. NO ... Firenze, violenza sulle donne: una serata per ricordare Michela Noli Condanna a sei anni per Manolo Portanova, 22 anni, calciatore del Genoa, e per suo zio Alessio Langella, 24 anni; rinvio a giudizio per Alessandro Cappiello, ...GENOVA - Una condanna a sei anni di reclusione per violenza sessuale. È questa la richiesta del pm Nicola Marini ha per il 22enne calciatore del Genoa, Manolo Portanova. L'imputato ha scelto di andare ...