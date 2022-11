Danimarca | Kjaer | «Ridicolo non usare la fascia One Love»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 novembre 2022) Simon, difensore della, ha parlato al termine della partita pareggiata contro la Tunisia. Le dichiarazioni Simon, difensore della, ha parlato in conferenza stampa.ONE– «Devo stare attento a quello che dico, ma è assolutamenteche possa far scattare un cartellino giallo se uso unada capitano, che abbiamo usato molte volte prima. Ma non scendiamo a compromessi con l’aspetto sportivo. Se avessi ricevuto un cartellino giallo e dopo cinque minuti avessi ricevuto un altro cartellino giallo, avrei penalizzato l’intera squadra. Non posso farlo in un Mondiale. Penso che sia ragionevole porre domande alla FIFA. È completamente, dobbiamo stare in piedi e parlarne per ...