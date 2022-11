Xavier Dolan vuole prendersi una pausa dal cinema | “Sono stanco”

(Di lunedì 21 novembre 2022)ha deciso diunadal mondo del. Il regista e sceneggiatore canadese, vincitore nel 2014 del Premio della giuria alla 67ª edizione del Festival di Cannes per il film Mommy e nel 2016 del Grand Prix alla 69ª edizione del Festival di Cannes con È solo la fine del mondo,un po’ di tempo per sé stesso, come ha dichiarato in una recente intervista. “Ho dato davvero il 200% per questo progetto“, ha dichiarato il regista riguardo alla sua prima serie tv, intitolata La notte in cui si svegliò Laurier Gaudreault. “Ma allo stesso tempo, non voglio più fare questo lavoro.. Siamo nel 2022 e il mondo è cambiato drasticamente. Io, in quel mondo, non sento più necessariamente il bisogno ...

... con Laure Calamy ( Call my Agent , Premio Miglior attrice per Full Time " Al cento per cento alla scorsa Mostra di Venezia), Doria Tillier ( La Belle Époque ), Suzanne Clément (musa di),...... bello bellissimo da mozzare il fiato, perfetto per le locandine e spremuto per mille contenuti Instagram e TikTok MA al contempo dal pedigree alternativo purissimo (Eliza Hittman,, ... Xavier Dolan, arriva la sua prima serie tv: "Non voglio più fare film. Sono stanco" - Gay.it 5 episodi prima di salutare tutti per un po'. "Voglio prendermi del tempo per stare con i miei amici e la mia famiglia. Voglio solo vivere altre esperienze".Oltre ai cookies necessari, con il tuo consenso, potremmo utilizzare cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti p ...