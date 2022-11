Sci alpino | Cdm Killington | le azzurre convocate per slalom e gigante

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022) Saranno sette leche il prossimo weekend saranno impegnate nella Cdm didi sci. Si tratta di Anita Gulli, Lara Della Mea e Marta Rossetti per lodella domenica (prima manche alle 16:15, seconda alle 19:00; ora italiana), mentre Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi e Karoline Pichler saranno impegnate neldel sabato, il primo della stagione dopo quello di Soelden, cancellato. Assente, quindi, Sofia Goggia, che continua la preparazione a Copper per farsi trovare pronta per il weekend successivo di Lake Luoise, dove andranno in scena due discese e un Super-G. SportFace.