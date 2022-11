Perché la democrazia messicana è in pericolo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 21 novembre 2022) Lain(impeccabile pezzo di oggi del Wall Street Journal) Centinaia di migliaia di manifestanti in città di tutto il Messico hanno manifestato il 13 novembre scorso per opporsi ai piani del presidente Andrés Manuel López Obrador di eliminare l’indipendenza dell’autorità elettorale del Paese. In parole povere, il mondo ha assistito a una manifestazione nazionale per salvare ciò che resta delladopo quattro anni di AMLO al potere. López Obrador è soggetto a un rigido limite di un mandato. Non può legalmente rimanere alla presidenza oltre la fine del suo mandato di sei anni, nel 2024. Tuttavia, può mantenere il potere se il suo candidato del Partito Morena viene dichiarato vincitore delle prossime elezioni. Come “polizza assicurativa”, AMLO ha proposto al ...