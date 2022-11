Napoli | De Laurentiis blinda Spalletti fino al 2024

(Di lunedì 21 novembre 2022) Aurelio Devuolere Lucianocon un rinnovoalper la panchina delSecondo quanto riportato da La Repubblica, Aurelio Destarebbe lavorando per rinnovare il contratto di Lucianoal. Il Presidente in primavera eserciterà infatti la clausola di rinnovo automatico in accordo con l’allenatore toscano. Nonostante le voci su un possibile approdo alla Juventus,dovrebbe così continuare la sua avventura con il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ilmattino.it

"Fondi statunitensi interessati alSiamo oggetto di grande attenzione e ilè un obiettivo privilegiato, ma non riesco a pensare il nostro calcio senza il presidente De". Lo dice Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ai microfoni de '...A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex ds deled attuale presidente ... De Laurentiis chiama l'Italia: «Portate la Nazionale a Napoli» Grande periodo per il Napoli e per Aurelio De Laurentiis. Tanti calciatori legati al mondo Napoli sono protagonisti in questo momento.Umberto Chiariello: “Un Mondiale che rovina tutti i campionati. Qatar-Ecuador uno spettacolo indegno, tutto per arricchire le tasche dei corrotti”. A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla ...