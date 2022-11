Mondiali Calcio 2022 | 1-1 tra Galles e Stati Uniti | Bale risponde a Weah per un pareggio che rimanda ogni verdetto

(Di lunedì 21 novembre 2022) Finisce con unla sfida tra, valida per la prima giornata del Girone B deididi Qatar. Un punto a testa per le due squadre che probabilmente si giocheranno il secondo posto alle spalle di un’Inghilterra sembrata già molto in forma nella vittoria sull’Iran. La giovane formazione schierata dal CT statunitense Gregg Berhalter inizia il match subito col giusto piglio, tenendo ritmi molto alti nel giro-palla e cercando spesso la verticalizzazione. La prima grande occasione arriva al decimo minuto quando, su un cross di Timothy, il difensoree Joe Rodon costringe ad una grande parata il suo portiere con una sbilenco intervento di testa; Josh Sargent prova a ribadire in porta ma ...

George Weah non è mai riuscito a giocare ainonostante sia stato uno dei grandi del. Ora questa opportunità è capitata a suo figlio, Timothy , con la nazionale Usa in Qatar. E il 22enne Tim ha voluto lasciare subito segno, ...AL RAYYAN (Qatar) - Il match del Gruppo B fra Stati Uniti e Galles si è subito trasformato in un potenziale spareggio per il secondo posto dopo il 6 - 2 rifilato dall'Inghilterra all'Iran nel primo ...La decisione del direttore di gara Claus e la riflessione sul cambiamento nel calcio legato a una maggiore adesione al concetto di "tempo effettivo" ...Allo stadio Ahmad Bin Ali Stadium di Al Rayyan arriva il primo pareggio del Mondiale iniziato ieri in Qatar: dopo un primo tempo dominato, gli Stati Uniti subiscono la voglia di rimonta del Galles nel ...