LIVE Italia-Germania | Europei curling 2022 in DIRETTA | serve un altro mattoncino verso le semifinali

(Di lunedì 21 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl calendario delle partite dell’Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, quinta partita del round robin deglidimaschili. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella cercano di continuare il percorso netto: tre vittorie su tre contro Norvegia, Svezia e Danimarca. Gli azzurri vogliono fare tanta strada in questa competizione e sono partiti alla grande. Insieme all’a tre vittorie ci sono Scozia e Svizzera. Laè invece a due vittorie e una sconfitta, arrivata contro la Scozia. Sarà fondamentale vincere per Dominik Griendl, Magnus Sutor, ...

OA Sport

OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non perdersi davvero nulla. QUALIFICAZIONI WOMEN'S EUROBASKET 2023: PROGRAMMA SECONDA FINESTRA GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE Ore 19:00- Svizzera... Germania - Norvegia, Danimarca - Spagna, Turchia -La copertura streaming dell'evento sarà affidata a The Curling Channel Direttatestuale su OA Sport del match dell'Live Austria, Rangnick: 'A tratti l'Italia non ha toccato il pallone per 1-2 minuti di fila...' Premere F5 per aggiornare la pagina 23.20 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Ralf Ra ...Finisce 2-0 all'Ernst Happel Stadion di Vienna l'amichevole tra Austria e Italia, con gli azzurri del c.t. Mancini che escono sconfitti dall'ultima sfida del 2022.