L' Inghilterra è troppo forte | Iran demolito | finisce 6 - 2 - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tutto facile per i leoni inglesi che archiviano la pratica già nel primo tempo (3 - 0): doppiette di Saka e ...

A livello di gioco, tuttofacile per l': Saka sigla la doppietta personale e il poker dei suoi al 62'. Il talento classe 2001 ha tutto il tempo di mirare e piazzare il pallone sul ...Tutto facile per i leoni inglesi che archiviano la pratica già nel primo tempo (3 - 0): doppiette di Saka e ...Partita infinita con 28 minuti di recupero, infortuni e rigori. Oltre al talento dell'Arsenal e all'attaccante del Porto segnano anche Bellingham, Sterling, Rashford e Grealish ...Bellingham (primo del nuovo millennio a segno in una fase finale), Sterling, Saka (doppietta), Rashford e Grealish decidono una gara senza storia. Nella ...