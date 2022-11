Italia | Bonucci | «Abbiamo le basi per un grande futuro Serve tempo per lavorare»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Leonardo, difensore dell’, ha parlato al termine della sfida contro l’Austria ai microfoni di Rai Uno Leonardo, difensore dell’, ha parlato al termine della sfida contro l’Austria ai microfoni di Rai Uno. Le sue dichiarazioni: «fatto fatica stasera, ma ci serviva piùperassieme sotto certi punti di vista. L’ha leper fare unsoprattutto con i giovani chevisto in questi tempi. Modulo? Troviamo difficoltà quandopalla in avanti e siamo poco ordinati. Dobbiamo muoverci meglio tutti, maavuto pocoper mettere in pratica tutto. C’è ...