Iran | aumenta repressione nelle città curde | 13 morti in 24 ore

(Di lunedì 21 novembre 2022) Si intensifica ladelle protestedel Kurdistaniano, doveultime ore sono rimaste uccise almeno 13 persone, stando al bilancio fornito dall'organizzazione per i diritti umani Hengaw, che ha accusato le forze di sicurezzaiane di aver aperto il fuoco contro i manifestanti.ultime ore, ha aggiunto l'ong, nella maggior parte delledel Kurdistan risulta interrotto l'accesso a Internet. Dal Kurdistaniano proveniva Masha Amini, la 22enne morta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia per aver indossato in modo inappropriato il velo, il cui decesso ha innescato le proteste che vanno ormai avanti da due mesi in tutto il Paese. Stando all'ultimo bilancio ...

PRIMAPRESS - Agenzia Stampa Nazionale

... poiché da questo silenzio lo Stato turco, prende coraggio edla sua ferocia. Fingere ... Oggi il grido "DONNA, VITA, LIBERTA'" è slogan della rivolta ined è slogan delle donne del Rojava ...L'ha aumentato al 60% il livello di arricchimento di uranio come rappresaglia dopo la risoluzione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) sulla mancata collaborazione di Teheran ... Uranio: l'Iran aumenta del 60% l'arricchimento della miscela negli stabilimenti di Fordo e Natanz L’Iran aumenta l’arricchimento dell’uranio in due centrali nucleari. La decisione è in risposta alla risoluzione dell’AIEA.(ANSA) - TEHERAN, 22 NOV - L'Iran ha iniziato a produrre l'uranio arricchito al 60% nel suo impianto di Fordo. L'Iran ha aumentato al 60 per cento il livello di arricchimento dell'uranio in ...