Incorvaia | Donnamaria fa uno scivolone sull’ex ed esplode la polemica

(Di lunedì 21 novembre 2022) Edoardoè sempre molto attento alle parole che usa, eppure ha già fatto due scivoloni. Il primo risale a tre settimane fa e riguarda le sue parole sul Covid e il secondo è fresco, di ieri notte. Mentre parlava con Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi, il volto di Forum ha detto che Micolè diversa rispetto alle sue foto su Instagram: “Micol comunque quando la vedi dal vivo, io che l’ho conosciuta su Instagram, perché l’ho conosciuta sui social, ti fa un effetto… Poi non ho mai pensato che fosse una ragazza brutta, però ecco, rispetto ad Instagram…” Sull’argomento è intervenuta anche Antonella: “Molte ragazze sono diverse dal vivo. Te le immagini diverse anche di fisico quando le vedi su Instagram. Questo perché usano troppo faceApp. Pure io uso quell’applicazione un po’, però se mi vedi truccata in tv sono uguale”. Edoardo poi ha ...

Cliziadalla parte di Micol ed Edoardo Tavassi Micolcontinua a rendersi ...ritrovata in mezzo alla storia d'amore nata nella Casa tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo, ...L'ex di Edoardoè stata difesa dalla sorella Clizia : Oriana Marzoli su tutte le furie con Micol: 'Io non sono falsa' Intanto la sorella dell'ex gieffina ha avuto una discussione ...La conclusione di Clizia: “ Dietro la denigrazione c’è tutta la tristezza e l’insicurezza dell’essere umano. Non dirò nulla di male contro questi esempi di donne, poiché il bullismo non si combatte ...Una penitenza ai danni di Micol ha scatenato una forte lite tra VIP in cucina: Edoardo Tavassi difende Micol, provocando l'ira di Oriana Marzoli ...