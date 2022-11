“GF VIP” 7 | puntata di stasera a rischio? Cos’è successo

Questa sera, lunedì 21 novembre 2022, si torna in collegamento con la Casa del GFper una nuovanel corso della quale scopriremo il preferito tra i Vipponi in nomination . Sono ben sette i concorrenti al televoto, aperto per decidere chi sarà l'immune alle prossime ...Siparietto social tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Tutta colpa di un volo in ritardo che ha fatto 'disperare' il conduttore... 'Andrà in onda ladel GFstasera'. Questa la domanda che si è posto Alfonso Signorini tra le sue stories Instagram mentre si sfogava con i fan per un volo in ritardo che lo avrebbe dovuto riportare in ...Il Grande Fratello corre ai ripari e anticipa gli ingressi: svelato il motivo Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip a ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...