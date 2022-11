Estrazione VinciCasa di Lunedì 21 Novembre 2022 | i numeri di oggi

Lunedi I numeri vincenti estratti aldi stasera valgono 500.000, ma chi gioca lo fa perché desidera vincere la casa dei propri desideri. Infatti la vincita è vincolata ...... del SuperEnalotto e del Million DayMillion Day Sabato 19 Novembre 2022: i numeri vincenti 19 Novembre Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del Million Daydi ...Nell'estrazione del concorso Win for Life VinciCasa di domenica 20 novembre il '5' manca e in 8 lo sfiorano. Nel concorso Win for Life VinciCasa n° 324 di domenica 20 novembre 2022 sono otto i punti “ ...ROMA - Ultima estrazione della settimana per il SuperEnalotto, con il concorso di questa sera sabato 19 novembre. Dopo il ...